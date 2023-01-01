SAĞLIK Haberleri Tümü

Lehimleme Yöntemi ile sağlıklı dişler

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerinin tümünü kaybetmiş veya hareketli total protez kullanan hastaların artık bir günde sabit dişlere kavuşabileceğini anlatıyor:

“Implant tedavisinde kullanılan lehimleme yöntemiyle bir günde sağlıklı dişlere kavuşun. Ağız içi lehimle yöntemi ile daimi protez dişleri, doğal dişler gibi sağlam şekilde ağızda tutunur. Böylece yemek yeme için gerekli olan çiğneme işlevi doğal dişler gibi rahatça yapılabilmekte, kişiler günlük hayatlarını aksatmadan yaşayabilmektedir.”

 

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü