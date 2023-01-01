Lehimleme Yöntemi ile sağlıklı dişler

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, dişlerinin tümünü kaybetmiş veya hareketli total protez kullanan hastaların artık bir günde sabit dişlere kavuşabileceğini anlatıyor:

“Implant tedavisinde kullanılan lehimleme yöntemiyle bir günde sağlıklı dişlere kavuşun. Ağız içi lehimle yöntemi ile daimi protez dişleri, doğal dişler gibi sağlam şekilde ağızda tutunur. Böylece yemek yeme için gerekli olan çiğneme işlevi doğal dişler gibi rahatça yapılabilmekte, kişiler günlük hayatlarını aksatmadan yaşayabilmektedir.”