Mapfre Genel Sigorta ‘AN’ında

Mapfre Genel Sigorta Genel Servis’in yüzde 51 hissesini satın aldı.





Genel Servis’in yüzde 51 hissesini satın alan Mapfre Genel Sigorta, hizmetlerini uluslararası Mapfre standartlarına çıkarmak için yoluna soktu.

Türkiye’de iki Genel Servis istasyonu için Mapfre’nin uluslararası akreditasyon kuruluşu Yol Güvenliği, Oto Hasar Yönetimi ve Oto Onarım Araştırma Merkezi CESVIMAP’tan onay aldı. Mapfre Genel Sigorta Oto Hasar Yönetim Sistemleri Direktörü Hector Castello Nuñez, “Oto tamirlerinde en yüksek kalite standartlarını yakalamak amacıyla Genel Servis’in sürekli bir iyileştirme süreci içerisinde olması için çalışıyoruz” dedi.