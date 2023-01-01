Medical Park Hastaneler Grubu

Medical Park’a “Uzun Vadeli Ulusal Notu”

Türkiye’nin en yaygın hastane zinciri Medical Park Hastaneler Grubu, finansal alanda önemli bir başarıya imza attı ve Türkiye’de uluslararası rating şirketi JCR-Eurasia Rating’den ‘yatırım yapılabilir’ notu aldı. JCR-Eurasia Rating tarafından yapılan açıklamaya göre; Grubun Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘BBB- (Trk), görünümü ise ‘Pozitif’ olarak belirlendi. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notu da ‘BBB-', olarak teyit edildi.