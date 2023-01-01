Medikal turizm yatırımcıları coştu

Sağlık turizmini teşvik edici politikalara paralel olarak Türkiye’ye gelen yabancı hasta sayısı hızla artıyor.

Hastaların öncelikli sağlık hizmeti alımı ise göz tedavileri, onkoloji, tüp bebek, saç ekimi ve estetik uygulamaları oluyor. Saç ekimi ve estetik uygulamalar konusunda ise Türkiye uygun maliyetinin yanısıra operasyon sonrası tatil olanakları sunması nedeniyle de yabancılar için bir çekim merkezi haline geliyor. Estecenter Kurucu Ortağı İbrahim Çevik; “Sağlık Bakanlığı’nın teşvik ve girişimleri, Turizm Bakanlığı’nın ‘İstanbul’u sağlık ve turizm başkenti yapacağız’ söylemlerini önemsiyoruz ve bu hedefleri tutturabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

