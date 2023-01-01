Meme kanserinden korkma

Sadece memenin tümörlü kısmı alınıyor.





Meme kanseri her 8 kadından birinde ortaya çıkabilir. Ancak tıptaki gelişmeler sayesinde meme kanseri tedavisinde başarı yüzde 95’e yükseldi. Erken teşhis kurtarıcı oluyor. Erken teşhis için en etkili tanı yöntemi ise elle muayene ve düzenli kontrol. Tedavide göğsün tamamının alınması her hasta için gerekli değil. Erken evrede sadece memenin tümörlü kısmı alınıyor. Koltuk altı lenf bezlerinin temizlenmesi de bazı durumlarda gerekmiyor. Erken evrede göğüsler korunabiliyor.