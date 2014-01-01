Memorial Ankara 1 yaşında

Memorial Ankara Hastanesi, 1’inci yaşını kutladı. Hastanenin kısa zamanda önemli başarılara imza atarak, bölgede referans merkezi haline geldiğini belirten Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç,

“Memorial Sağlık Grubu, uluslararası arenada pek çok ilki gerçekleştiren, 92 ülkeden hasta kabul eden bir dünya hastanesidir” dedi. Memorial Ankara Hastanesi Direktörü Dr. Levent Atay, Şubat 2014’te 50 milyon dolarlık yatırımla hizmete açılan hastanede; 2014’te Tüp Bebek Merkezi, Kemik İliği Nakli, Lazer Lipoliz, Karbondioksit Lazer ve Kardiyolojik Elektro Fizyolojik sistemlerin hayata geçirildiğini kaydetti.