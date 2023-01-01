Memorial

Memorial’in 9. hastanesi Kayseri’ye





Memorial Kayseri hastanesi ile iç Anadolu’ya taşındı. Memorial Sağlık Grubu CEO’su Uğur Genç, şu bilgiyi verdi: “Grubumuzun 9. hastanesi olan Memorial Kayseri Hastanesi, saygın ve güçlü akademik hekim kadrosu, bilgi ve birikimlerini yakın ilgi ile birleştiren sağlık personeli ve hasta odaklı hizmet anlayışının yanı sıra; modern mimari tasarıma sahip hasta odaları ve yaşam alanları ile İç Anadolu Bölgesi’nin ihtiyacı olan tüm sağlık hizmetini karşılayacak şekilde konumlandırıldı. Memorial Kayseri Hastanemiz ile bölgeye Memorial kalitesinde sağlık hizmeti getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”