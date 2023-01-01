Milli aşıya TÜBİTAK’tan destek
TÜBİTAK, son yıllarda yüzlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olan kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Hepatit-B ve rotavirüse neden olan virüs ve parazitlere karşı milli aşı ve serum geliştirecek araştırmacılara destek verecek.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli çalışmayla aşıda dışa bağımlılığın azaltılması, bulaşıcı hastalıkların ve ölümlerin azaltılması planlanıyor. Son başvuru tarihi olarak Eylül ayının verildiği projede, kullanılacak makine ve teçhizatın yarısını da TÜBİTAK karşılayacak.