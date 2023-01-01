Milli aşıya TÜBİTAK’tan destek

TÜBİTAK, son yıllarda yüzlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına neden olan kene kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Hepatit-B ve rotavirüse neden olan virüs ve parazitlere karşı milli aşı ve serum geliştirecek araştırmacılara destek verecek.