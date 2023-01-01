Nobel İlaç logosunu yeniledi

50’nci yıla özel bir kurumsal kimlik çalışması

Nobel İlaç, 50’nci yıla özel bir kurumsal kimlik çalışması yaparak girdi ve logosunu yeniledi. Nobel İlaç Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ulusoy, 50’nci yıllarıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Yüzde 100 Türk sermayeli uluslararası bir ilaç firması olarak her yıl önemli ihracat rakamlarına imza atıyoruz. İkinci 50 yılımıza da büyük başarılarla giriyoruz. Bu başarımızı bini yurt dışında olmak üzere bizimle birlikte çalışan 2 bin 300'den fazla çalışanımıza borçluyuz. 50’nci yılımızı kutladığımız 2014 yılında Türkiye ekonomisi için katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”