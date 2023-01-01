Novartis’in BioCamp’ı

Novartis tarafından her yıl biyoteknoloji alanında başarılı yüksek lisans ve doktora öğrencileri için düzenlenen Uluslararası Biyoteknoloji Liderlik Kampı (BioCamp) bu yıl Türkiye’nin de içinde bulunduğu 21 ülkeden 60 öğrencinin katılımıyla İsviçre’nin Basel kentinde gerçekleşti.





BioCamp’e katılan öğrenciler yenilikçi bir sağlık ürünü geliştirme ve pazara sunma süreci konusunda deneyim elde ederek birçok önemli bilim insanıyla tanışma fırsatı yakaladı. BioCamp’e Türkiye’yi temsilen, Ortadoğu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Bölümü doktora öğrencisi Zeynep Barçin ve Koç Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Enstitüsü Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Bölümü doktora öğrencisi Deniz Aydın katıldı.

