“Oto Ekspres’O”

Oto Ekspres’O ile sigortalılarına hasar onarım hizmetlerinde büyük avantajlar





Groupama, Türkiye genelinde ve KKTC’de hizmet veren “AUTO KING” ile işbirliği yapıyor. Oto Ekspres’O ile sigortalılarına hasar onarım hizmetlerinde büyük avantajlar sağlıyor; yeni hizmeti “Oto Ekspres’O” ile yine avantajlarla dolu bir hizmet paketini ücretsiz olarak kasko müşterilerinin kullanımına sunuyor. En önemli yeniliklerden biri de, Groupama ile hasarsızlık indirimine koruma avantajının sağlanması.