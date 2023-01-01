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“Oto Ekspres’O”

Oto Ekspres’O ile sigortalılarına hasar onarım hizmetlerinde büyük avantajlar



Groupama, Türkiye genelinde ve KKTC’de hizmet veren  “AUTO KING” ile işbirliği yapıyor. Oto Ekspres’O ile sigortalılarına hasar onarım hizmetlerinde büyük avantajlar sağlıyor; yeni hizmeti “Oto Ekspres’O”  ile yine avantajlarla dolu bir hizmet paketini ücretsiz olarak kasko müşterilerinin  kullanımına  sunuyor. En önemli yeniliklerden biri de, Groupama ile hasarsızlık indirimine koruma avantajının sağlanması.

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