Sağlıkta “Rönesans” dönemi!

Kamuya ait yatırımların özel sektörce yapılması ve belli bir süreyle devlete kiralanarak belirli hizmetlerin sağlanması yönteminin uygulandığı

Kamu Özel Ortaklıkları (PPP-Public Private Partnership) modeli kapsamında Rönesans Holding Grup şirketlerinden Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş., Adana’da 1550 yataktan oluşacak ve toplamda 540 milyon Avro tutarındaki yatırımla tamamlanacak “Entegre Sağlık Kampüsü” için uluslararası yatırım fonu Meridiam Infrastructure ve 9 yabancı bankayla yürüttüğü çalışmaların sonuçlandığını açıkladı. Finansal kapanış imza törenine Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu, Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, Rönesans Sağlık Yatırım Grubu Başkanı Kamil Yanıkömeroğlu, Meridiam Uluslararası Yatırım Fonu Kurucu Ortağı ve CEO’su Thierry Déau ve projede yeralan banka yetkilileri katıldı. Müezzinoğlu, 2015’te 9 milyar liralık hastane projesinin ihale edileceğini açıkladı.