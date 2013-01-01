Sanofi Grubu’ndan

Lüleburgaz antibiyotik üretim üssü





Sanofi Sefalosporin antibiyotik üretim projesi, Mart 2013 itibarıyla faaliyete geçti. Sanofi’nin Lüleburgaz’daki Zentiva fabrikasında ürettiği ilk antibiyotikler İtalya, İsveç ve Macaristan’a ulaştı. Sefalosporin üretim hatlarında üretilen antibiyotiklerin büyük kısmı ise halen Türkiye piyasasına da sunuluyor. İhracat 2014 yılından itibaren Kanada, Japonya, Kamboçya, Tayvan, Tayland, Vietnam gibi yeni ülkelere de yayılacak; 40’tan fazla ülkede bu ürünlerin satışı yapılacak“ dedi.