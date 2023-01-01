Sanofi Türkiye: AkademiKA® eğitim programı

Sanofi Türkiye ekibinin ilaç Ar-Ge’sinde önemli rol oynayan klinik araştırmalar alanında bilinç ve kalite yaratmak için geliştirdiği AkademiKA® eğitim programının 10. yılında İran’dan gelen hekimlere temel “İyi Klinik Uygulamalar Eğitimi” düzenledi.

Türkiye’de yeni ilaç keşifleri için büyük yatırımlar yapıldığını belirten Sanofi Türkiye Medikal Direktörü Dr. Edibe Taylan, Türkiye’nin özellikle ilaç Ar-Ge’si ve klinik araştırmalar konusunda bölgesel rol model olduğunu vurguladı.