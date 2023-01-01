Siemens teknolojisi

Somali-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Siemens görüntüleme cihazları tercih edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Adel Abdulle’in açılışını gerçekleştirdiği hastanede kullanılan Siemens cihazlarından bilgisayarlı tomografi SOMATOM Emotion, hasta bakımı sunarken maliyetleri azaltıyor. Siemens Sağlık Türkiye Sektör Lideri Şevket On, Siemens’in Türk mühendislerinin de katkılarıyla şehir elektrik şebekesinin olmadığı bir bölgede kesintisiz güç kaynaklarıyla beslenen; 1.5 T süper iletken manyetik rezonans, 16 kesitli bilgisayarlı tomografi ve dijital mamografi cihazlarını sorunsuz bir şekilde kurduğunu anlattı.