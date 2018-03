Son 10 yılın en dinamik sektörü

SAĞLIK: Türkiye sağlık sektörü, “gelişme hızı” bakımından dünyanın da dikkatini çekecek bir performansa sahip olduğunu gösterdi.





Türkiye sağlık sektörüne bakıldığında görünen şudur: Türkiye’nin büyüyen ekonomisi ve yatırım potansiyeli sağlık sektörüne aynen yansıdı. Sektöre yapılan yatırımlar ile birleşme ve satın almalar arttı.

Yeni kamu politikaları ile yeni düzenlemeler sektörü son 10 yılda yükselişe geçirdi. Türkiye’nin sağlık harcamaları yüzde 6–7’ye yükseldi ve gelişmekte olan ülkeler ile aynı seviyeye geldi.

Bu olumlu gelişme özellikle yoksulluk oranının yüksek ve temel hizmetlere erişimin düşük olduğu bölgeleri hedef alan son yıllardaki kamu sağlık politikaları sayesinde gerçekleşti.

Bu gelişmenin aritmetik üstü kanıtları da var: Son 50 yılda OECD ülkelerinin ortalama yaşam beklentisi 69 yıldan 80 yıla yükseldi. Aynı 50 yılda Türkiye’de ortalama yaşam beklentisi 49 yıldan 74 yıla çıktı. OECD’de artış 11.2 yıl, Türkiye’de artış 25.5 yıl oldu.

Şunu da görmemiz gerekiyor: Türkiye’de sağlık sektörü bu yüksek performansı, reformlara tabi tutulduğu son on yıl içinde gösterdi.

TÜİK’in verilerine göre sağlıkta dönüşüm sürecinin olumlu sonucu olarak kamu sağlık hizmetlerindeki hasta memnuniyeti 2003 yılında yüzde 39.5 iken 2010 yılında yüzde 73'e çıkmıştır. Bu artış kaliteli sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasından kaynaklandı.

Sektörün dinamizm kazanması yabancı yatırımcıların da dikkatini çekti. Sağlık sektörümüze yatırım yapma yönelimi AB ülkeleri, Arap ülkeleri ve ABD’de yoğunlaştı. Sektör son 5 sene içerisinde en fazla uluslararası yatırımcı çeken 3-5 sektörden biri oldu. Sektörün yatırım çekme potansiyeli bir fırsattır ve sürmektedir.



Sağlık sektörümüzün büyüklükleri

Hastane sayıları: Türkiye’de 1400’den fazla hastane hizmet veriyor. Bunların yüzde 34’ü olan 476’sı özeldir. Özel hastanelerin sayısı özellikle 2000’den 2010’a hızlı bir artış göstermiştir. Bu dönemde Türkiye’deki hastanelerin bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 1.7 iken özel hastaneler için bu oran yüzde 6.5 olmuştur.

Hasta yatağı sayısı: Dünya ortalamasında 1.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı 2.8’dir. En büyük sağlık pazarı konumundaki Amerika’da 1.000 kişiye düşen hastane yatağı sayısı 3.1 iken bir diğer büyük sağlık pazarı Japonya’da ise 13.7’dir. Türkiye’de hasta yatağı sayısı toplamda 175.000 civarındadır ve 1.000 kişiye düşen 2.5 hastane yatağı ile dünya ve OECD ortalamalarının gerisinde kalmaktadır.

Doktor sayısı: Türkiye’de toplam 124.500 doktor bulunmaktadır ve 1.000 hasta başına düşen doktor sayısı 1.6 ile dünya ortalamasına eşittir. Sektörün gelişkin olduğu ülkelere bakarsak 1.000 hastaya ABD’de 2.4, Rusya’da ise 4.3 doktor düştüğünü görüyoruz. Türkiye’nin hasta başına düşen doktor oranı gelişmiş ülkelere kıyasla geridedir.

Doktorların dağılımı: Türkiye’deki doktorların yüzde 59’u devlet hastanelerinde, yüzde 20’si özel sektörde hizmet vermektedir. Hastane müracaatlarının yüzde 78’i devlet hastanelerine, yüzde 16’sı özel hastanelere, geri kalanı ise üniversite hastanelerine yapılıyor.

Hemşire sayısı: 1000 kişiye düşen hemşire sayısı ABD’de 10.8, OECD ülkelerinde 8.4 ve Türkiye’de ise 1.5’dir. Türkiye’de toplam 116.000 hemşire istihdam edilmektedir. Doktor sayısında yaşanan yetersizlik hemşireler için de geçerlidir. Hemşire ve doktor sayılarındaki yetersizliğin yanısıra doktor başına düşen hemşire sayısına bakıldığında da Türkiye OECD ülkelerinin oldukça gerisindedir. OECD ülkelerinde 100.000 kişiye düşen yeni mezun hemşire sayısı 39 iken bu rakam Türkiye için sadece 6’dır.

Hastanelerde kalış süresi: Son 10 yılda Avrupa Birliği dahil birçok ülkede, hastaların hastanelerde kalış sürelerinin azaldığı görülmektedir. 2000 yılında 8.2 gün olan OECD ülkelerinin ortalama hasta kalış süresi, 2009 yılı itibarıyla 7.2 güne düşmüştür. Türkiye’de ise bu süre ortalamada 4 gün olmakla birlikte, aslında bu gösterge hizmetin iyiliği ve hızına işaret etmemekte, hizmet kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.

Hasta profilleri: Türkiye’de yıllık doktora başvuru sayısı ortalamada 7, OECD ülkelerinde 6, Yunanistan ve ABD’de ise 4’tür. Türkiye’de mevcut durumda, hastalar doktorların yapılmasını gerekli gördüğü tetkik ve tahlilleri farklı kurumlara giderek tekrar yaptırabilmektedirler.

Bilişim altyapısı ve hukuk: Türkiye’de hastalıklara ilişkin gelişimi takip edebilmek ve önleyebilmek için öncelikli olarak kişi bilgilerinin (aile sağlık geçmişine dair bilgiler de dahil olmak üzere) entegre bir yazılım altyapısında tutulmasına ve takip edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Hastaların epidemiyolojik bilgilerinin bulunduğu ortak bir yazılım altyapısı kurulduğunda, tekerrür eden müdahale ve testlerin hem engellenmesi sağlanabilecek, hem de bu testlerin gelişimi tüm ilgili sağlık personeli tarafından takip edilebilecektir.

Sağlığın finansmanı: Türkiye’de nüfusun yarısının 35 yaşın altında olması sağlık sektörünün fonlanmasını kolaylaştıran önemli fakat geçici bir faktör oluşturuyor. AB ülkelerinde sağlık sektörüne ait harcamaların yüzde 60 ile 80 arası değişen büyük bir kısmı, kamu kaynaklarından finanse edilmektedir. Türkiye’de ise bu oran AB’den biraz yüksektir. Avrupa’daki hastaneler yemek, sterilizasyon ve laboratuvar hizmetleri gibi temel olmayan faaliyetleri uzman tedarikçiler aracılığıyla dışarıdan temin etmektedir. Bilgi teknolojisindeki gelişmeler, sağlık sektöründe yer alan kurumların kaynaklarını daha etkin kullanarak verimliliklerini arttırıp maliyetleri düşürmelerine imkan vermektedir. Bu doğrultuda “elektronik tıbbi kayıt sistemi” maliyetlerin azaltılması ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla son yıllarda benimsenmeye başlanmıştır. ABD’de teşvik paketleri ile elektronik tıbbi kayıt sistemine geçilmesi desteklenmektedir.

Devlet-özel sektör karşılaştırması: Yatan hastaların yüzde 60’ı devlet, yüzde 25’i özel hastanelerde tedavi görüyor. Türkiye genelinde hastane yatak doluluk oranları yüzde 64 seviyesindedir. Devlet hastanelerinde bu orana paralel seyrederken özel hastaneler yüzde 51’lik doluluk oranına sahiptir. Ortalama yatış süreleri devlet hastanelerinde 4.4 gündür.



Özel tıp laboratuvarları

Türkiye’de neredeyse tüm kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastaneler bünyelerinde klinik tıp laboratuvarı bulundurmaktadır. Bunun dışında çeşitli özel tıp merkezleri ve özel laboratuvarlar da bu alandaki hizmet sağlayıcıları arasındadır. Türkiye’de özel tıp laboratuvarlarının sayısında son 10 yılda büyük bir düşüş yaşanmıştır. Pazardaki talep dengesine bakıldığında halkın giderek konu hakkında bilinçlenmesi ve nüfusta beklenen artış ile gelecek dönemde tıp laboratuvarlarına olan talebin yeniden artışa geçmesi beklenmektedir. Mevcut durumda pazarda özelleşmiş testlere olan talep artışı ön plana çıkmaktadır.



Sağlık turizmi

Son yıllarda ülkemizde ön plana çıkan sağlık turizmi perspektifinden bakıldığında; tüp bebek tedavileri, göz sağlığı, diş sağlığı, estetik cerrahi ve termal spa gibi alanlarda hizmet almak için Türkiye’yi tercih eden yabancı hastaların sayısının her geçen yıl artmakta olduğu gözlemlenmektedir. Dünyada ve Türkiye’de özellikle son yıllarda pek çok hasta tedavi, tatil ve ulaşım hizmetini birarada sunan sağlık paketlerini tercih etmektedirler. Özellikle bazı yabancı ülkelerde tedavi masraflarının yüksek olması ve bekleme zamanlarının uzunluğu, kişileri hem kaliteli tedavi alabilecekleri, hem de turistik ziyarette bulunabilecekleri ülkeler aramaya yöneltmektedir.

Küresel sağlık turizmi pazarının büyüklüğü 100 milyar dolar civarındadır. Türkiye’nin ise bu pazardaki payı 1 milyar dolar seviyesindedir. Sektörün cazip yatırım sahalarından biri de burasıdır.

Şunu da not düşelim: Türkiye sadece 1 milyon yabancı hastaya sağlık hizmeti sunarak, 23.3 milyon geleneksel turistten elde ettiği toplam geliri sağlık turizminden kazanma imkanı bulabilecektir.

Sağlık turizminin engellerinden biri şudur: Türkiye’de yeni ve gelişmiş ilaçlara erişim uzun sürüyor. Yüksek sağlık turizmi potansiyelimizi bu durum riske ediyor.

Sağlık turizminde Türkiye’yi tercih eden ülkeler arasında özellikle komşu ülkeler, Avrupa ve benzer din ve kültüre sahip Asya ve Arap ülkeleri göze çarpıyor.



Tıbbi cihaz sektörü

Tıbbi cihaz; her türlü araç, alet, cihaz, aksesuar veya diğer malzemelerdir. Dünya tıbbi cihaz pazarı 270 milyar dolar civarındadır. En büyük pazarlar sırasıyla; ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Çin, Kanada, Rusya, İspanya ve İsviçre’dir.

Türkiye’de sağlık kurumlarında kullanılan her türlü tıbbi cihaz ve malzemeye ilişkin bilgilerin tutulduğu bir veri tabanı oluşturulmamıştır. Cihazların doluluk oranları, kullanım sıklıkları, ne kadar süredir kullanımda oldukları gibi bilgiler, hem alımlara ilişkin ihtiyacın ortaya konulmasında hem de cihaz kalitesine ilişkin takibin yapılabilmesinde kullanılabilecektir.

Türkiye’de tıbbi cihaz pazarı 2005’ten sonra düzenli bir büyüme kaydetti ve 2 milyar doları aştı; dünyadaki en büyük 20 pazardan biri oldu.

Türkiye’de 1.000’e yakın yerel tıbbi cihaz üreticisi ve tedarikçisi bulunmaktadır ve sektörde yer alan oyunculardan 700’e yakın kısmı üretimlerini ihraç etmektedir. Yerel üreticiler, İstanbul, İzmir, Ankara, Samsun ve Konya olmak üzere 5 şehirde yoğunlaşmakta ve kümelenmektedir. Yerel üreticiler pazardaki talebin yüzde 15’ini karşılamaktadırlar.

Pazarda kamu sermayeli oyuncu bulunmamaktadır; pazar tamamen özelleşmiş durumdadır. Yerel üreticilerin araştırma ve geliştirme alanında yetersiz kalan çalışmaları, yerel üreticilerin düşük marka ve ürün algısı sebebiyle ithalat pazarda büyük yer kaplamaktadır. Pazarda yoğunluklu olarak; Tanısal Görüntüleme (% 21), Sarf Malzeme (% 20), Ortopedik ve Yerleştirilebilir Cihazlar (% 18) ve Dental ürünler (% 6) olmak üzere 4 temel kategorinin yer aldığı söylenebilir.

AB’ye uyum sürecinde olan Türkiye; tıbbi cihazlar sektörü dahilinde, mevzuat ve yönetmeliklerini AB ile uyumlu hale getirmektedir. Ancak sektör kapsamındaki yönetmelikler özelinde geçiş süreci hala devam etmektedir. AB Gümrük Birliği’ne üye olan Türkiye’de, AB ve ABD’li tıbbi cihaz üreticilerin ürünleri pazara oldukça kolay bir şekilde girebilmektedir. Türkiye pazarına giriş yapan tıbbi cihazlar AB Uyum Yasaları ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre üretilerek piyasaya sürülmektedir. Ek olarak pazara girecek ürünlerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu da yerli tıbbi cihaz üreticilerinin nasıl bir rekabet gücü kazanmak zorunda olduklarını gösterir.



Sağlıkta offset

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, son dönemde öne çıkan sağlık alanındaki yatırım ve harcamaların offset uygulamalarına konu edilmesi yönünde girişimler bulunduğunu anımsatarak, “Kamunun ilaç ve tıbbi cihaz alımında bu ürünlerin ülkemizde üretimini teşvik edeceğiz. Böylece ileri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesini sağlayacak, istihdam oluşturacak ve bu tür sektörlerin ülkemizde güçlenmesinin önünü açacağız. Bu tür projeler ithalatımızı ve cari açığımızı azaltmak için de büyük önem taşıyor” dedi. Offset uygulamalarını daha da yaygınlaştırarak savunma sanayi dışındaki sektörlerde de rekabet gücü kazanmak gerektiğini vurgulayan Ergün, şunları kaydetti: “Offset uygulamalarını yaygınlaştıracağımız bir alanda şüphesiz tıbbi cihazlar alanıdır. Önümüzdeki yıllarda ülkemizde dev sağlık projelerinin hayata geçeceğini, Türkiye’nin sağlık turizminde de büyük bir atılım içinde olacağını hesaba katarsak, bu sektörde ciddi bir tüketim yaşanacağını görebiliriz. Bunun üretim ayağını ihmal edersek büyük bir sorun olur. O zaman üretim ayağını ihmal edemeyiz, bu büyük potansiyelin ihtiyaçlarının yerli üretimle karşılanmasını sağlamalıyız.”



“Bio Istanbul” iddialı

21. yüzyılın gelişen şehirlerindeki lider pazarlarda sağlık altyapısı yatırımları gerçekleştiren Bio City Development Company (BCDco) şirketinin vizyonu, TOKİ iştiraki olan Emlak Planlama Proje Yönetimi EPP ortaklığı ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ desteği ile Bio Istanbul projesinde hayat bulacak. Bio Istanbul projesinde; ana ekseninde modern üçüncü basamak tedavi ve biyomedikal araştırma merkezleri bulunan, ekolojik şehirlerden oluşan bir ağ inşa ediyor. Bio City Development Group CEO’su ve Bio İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Elie Haddad, projeyle Türkiye’ de birkaç sektörde birden çığır açtıklarını söyledi. Haddad şunları söyledi: “Bu proje pek çok ilke imza atacak, ülkenin ilk herkese açık olarak üçüncü basamak tedavi veren çocuk hastanesi, ülkenin en gelişmiş sürdürülebilir ekolojik kalkınması, büyük bir araştırma ve geliştirme girişimi… Bu büyük proje büyüyen bir ağda tamamlanacak ilk Bio City olacaktır.”



Finansbank’tan sağlık sektörüne güçlü destek

Finansbank, sağlık alanına yönelik ilklerden oluşan hizmet yelpazesini genişletiyor ve sağlık sektörünün özel bankası olmayı hedefliyor. Sağlık çalışanlarına özel bankacılık modelleriyle hizmet ağını genişletiyor. Sağlık sektöründeki firmaların SGK alacaklarına ait uygun Medula görüntüleri ile SGK alacaklarının finansmanını sağlayan Finansbank, bu hizmetle sağlık kurumlarına, 75 günü bulan SGK alacaklarının tahsilini aynı gün yapma imkanı sunuyor. Finansbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Metin Karabiber, “Finansbank olarak Sağlık Bakanlığı’nın Sağlıkta Dönüşüm Programı’na paralel sektördeki gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından anlamak amacıyla sadece sağlık sektörüne yönelik hizmet veren özel bir ekip kurduk. Son dönemde özellikle tıp merkezlerinin hastaneye dönüşüm sürecinde ihtiyaç duydukları proje finansman ihtiyaçlarını sağlamaya başladık” dedi. Sağlık sektöründe yer alan tüm firmaların bankacılık ve finansman ihtiyaçlarını değerlendirdiklerini belirten Karabiber, PPP (Public Private Partnership-Kamu/Özel) projeleri ile ilgili proje finansman taleplerinin yanısıra özellikle firmaların yatırımlarına aracılık ettiklerini vurguladı.



Nobel İlaç Turkcell ile mobilize oldu

Turkcell ve Nobel İlaç, teknoloji temelli işbirliği için anlaştı. Yapılan anlaşmayla Nobel İlaç, Turkcell’in teknolojik desteğini arkasına alarak rekabet üstünlüğü adına önemli bir adım attı. 1.700 telefon hattını Turkcell’e taşıyan Nobel İlaç, aynı zamanda İnsan Kaynakları sistemine Turkcell’in Mobil İmza teknolojisini entegre etti. Şirketin Mobil İmza abonesi tüm bordro ve performans süreçlerinde elektronik kimlik doğrulama işlemini her an her yerden kolaylıkla gerçekleştirebilir konuma geldi. Saha çalışanlarının tamamını 3G’li akıllı cihazlarla mobilize eden şirket, kısa süre sonra Turkcell’in Araç Takip hizmetini de tüm araçlarında kullanmaya başlayacak.Turkcell Kurumsal Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş, “Nobel İlaç ile yaptığımız işbirliğini, sektörün teknoloji ile büyümesine öncülük etmesi anlamında önemsiyoruz. Geliştirdiğimiz hizmet ve çözümler ile şirketlerin gücüne güç katmayı hedefliyoruz” dedi. Nobel İlaç Genel Müdürü Murat Mendi ise Turkcell’in teknoloji gücüyle çok daha verimli iş süreçlerine ulaşacaklarını ifade etti.



Doktor randevuları tek adreste

Hastalara 7 gün 24 saat ücretsiz olarak doktorlara erişme kolaylığı sağlayan Doktorburada.com hizmete başladı. Dijital ekosistemin yeni aktörlerinden Doktorburada.com, online sağlık alanında yakaladığı bir boşluğu değerlendirme öngörüsüyle yola çıktı. Doğukan Dudaroğlu ve Pelin Anlı Bedirhanoğlu’nun ortak girişimiyle kurulan Doktorburada.com, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı, özel doktor randevularını tek çatı altında toplayarak yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Doğukan Dudaroğlu ve Pelin Anlı Bedirhanoğlu; “Doktorburada.com sayesinde hastalar, diledikleri zamanda ve lokasyonda diledikleri hekime bir tıkla kolaylıkla ulaşırken; hekimlerin erişilebilirlikleri artırılmış olacak, kayıp randevular dünya standartlarında minimize edilecek” diyor.