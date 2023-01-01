Sürdürülebilir sağlık için çözümler

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde sunulmasını hedefleniyor

Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir bir şekilde sunulmasını hedefleyen Sürdürülebilir Sağlık için Çözüm Arayışı “Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Uygulamalar” Projesi Sağlık Bakanlığı, SGK, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma ve Maliye Bakanlıkları ile Sağlıkta Kalite İyileştirme Derneği (SKİD), Artritle Yaşam Derneği (ARYAD), Biruni Laboratuvarları ve global biyofarma şirketi AbbVie’nin katılımı ile hayata geçirildi. Projenin amacı, sektörden katılım sağlayan birçok paydaşı konuyla ilgili yenilikçi, çözüm odaklı ve çok taraflı bir tartışmaya teşvik ederek somut çözüm önerileri geliştirebilmek.

