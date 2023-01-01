“TÜRK” TESLA dünyayı değiştirecek

Türkiye’den Tesla adlı firma, hastane mikrobunu dahi yok edebilen anti bakteriyel “TÜRK” TESLA’yı keşfederek sağlık dünyasında yeni bir perde açtı.

Türk kimya firması Tesla, keşfettiği anti bakteriyel ürün ile hastane mikrobunu tamamen öldürmeyi başardı. İTÜ ARI Çekirdek’in bu seneki girişimcilerinden Tesla’nın keşfettiği bu yeni maddenin bir başka özelliği ise, şu an piyasada kullanılan anti bakteriyel ürünlere göre insan sağlığına kısa ve uzun dönemde herhangi bir etkisinin olmaması.