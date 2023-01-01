Türkiye sağlık pazarı

Medikal ürünlerde ihracatımız gelişiyor





Türk medikal ürünler sektörünün ihracatçı firmaları, Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük tıp ve sağlık fuarı olarak gösterilen Arab Health’de ülkemizi temsil etti. İKMİB’in (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği) milli katılımıyla 56 firma Dubai’de yapılan fuarda yer alırken, bireysel katılımlarla bu rakam 100’e ulaştı. Medikal ürünler ihracatımızın önümüzdeki iki yıl içinde 1 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, firmalarımızın Avrupa’ya ihracatta kazandıkları kalite düzeyi ve ürün çeşitliliği ile bu pazarda rahatlıkla söz sahibi olacaklarını söylüyor.