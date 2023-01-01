Yenibiris.com’un sağlık verileri

Sağlık-Tıp alanındaki istihdam verileri analizini açıkladı

Yenibiris.com, Sağlık-Tıp alanındaki istihdam verileri analizini açıkladı: 2013 verilerine göre sektördeki toplam çalışan sayısı 700 bin civarında. Özel sektörde 21 bini doktor olmak üzere 200 bin kişi istihdam ediliyor. Türkiye'de toplam 124 bin hekim bulunurken, bunun yaklaşık 24 bini özel sektörde görev yapıyor. Hemşire sayısı ise 115 bin civarında. Sağlık turizmi, yeni yatırımlar, kurumların Anadolu’daki büyüme politikaları istihdamı arttıran faktörlerin başında yer alıyor. Ayrıca Türk doktorların dünya çapındaki başarıları da sağlık turizminde Türkiye’yi cazip bir nokta haline getiriyor.