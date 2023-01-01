3 Boyutlu Bergama

Dijital platformlarda Anadolu’nun tarihi mirasını ayağa kaldırıyor.





3 boyutlu modelleme yazılımları ve mobil teknolojilerin kullanımıyla, Türkiye’de ve dünyada ilk kez Bergama antik şehri, Bilkom’un, “Tarih, 3 Boyutlu Canlanıyor” projesi kapsamında 3 boyutlu gezinmeye açılıyor. Bergama Belediyesi’nin de destek verdiği proje kapsamında ören yerlerinde yapılan tüm faaliyetlerin tahsisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Apple, Adobe, Graphisoft gibi alanında lider markaların Türkiye distribütörlüğünü yapan Bilkom, gerçekleştirdiği bu sosyal sorumluluk projesiyle dijital platformlarda Anadolu’nun tarihi mirasını ayağa kaldırıyor.Uygulama Bilkom’un Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Graphisoft’un 3 boyutlu mimarlık programı ArchiCAD ile Graphisoft iş ortağı Abvent’in Artlantis yazılımını tablet ve akıllı telefonlarda görüntülemeye yarayan iVisit kullanılarak gerçekleştiriliyor.