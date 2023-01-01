660 üniversite öğrencisine ...

YASED’in KOZA Projesi 5. yılında





Uluslararası Yatırımcılar Derneği YASED’in üniversite öğrencilerini, iş hayatıyla tanıştırmak ve kariyerlerini yönlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla vizyon kazandırmak üzere hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi KOZA, 5. yılında. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 33 ilden toplam 660 üniversite öğrencisine YASED üyesi uluslararası şirketlerde staj yapma hakkı sağlayan projenin amacı “Geleceğin liderlerine ışık tutmak ve gençlere girişimcilik vizyonu kazandırmak” olarak tanımlanıyor.