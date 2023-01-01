“Akbank Gönüllüleri” Dünya Gönüllüler Günü’nde

Akbank çalışanları , “Dünya Gönüllüler Günü”nü “Bizimkisi Gönül Birliği” diyerek kutladı. Yıl boyunca gönüllülük faaliyetleri kapsamında çevre temizliğinden, hayvan barınaklarına ziyarete, kan bağışından STK’lar için bağış toplamaya kadar pekçok etkinliğe imza atan “Akbank Gönüllüleri”, 5 Aralık’ta da Türkiye genelinde 8 ilde binlerce ilköğretim okulu öğrencisine "tasarruf eğitimi" verdi.

Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı Murat Göllü, “Akbank Gönüllüleri” isimli gönüllülük sistemi ile banka içinde birçok gönüllülük etkinliği yürüttüklerini vurguladı: “Eğitim, gençlik, girişimcilik, kültür-sanat ve çevre konularında gerçekleştirdiğimiz ve desteklediğimiz projelerle kurumsal sosyal sorumluluk alanında çalışmalar yürütüyor, topluma değer katmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda 2011 yılında kurumsal sosyal sorumluluk çatısı altında başlattığımız gönüllülük sistemine büyük önem veriyoruz. Toplumsal duyarlılık, farkındalık ve ekip çalışması gibi pek çok amaca hizmet eden gönüllülük çalışmalarımızın üçüncü yılındayız."