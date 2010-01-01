Aksigorta’nın “Hayata Devam Türkiye” Projesi’ne ödül

Aksigorta’nın 2010 yılında AKUT’la birlikte başlattığı ve bu yıl 5. ve son etabını tamamladığı “Hayata Devam Türkiye” Projesi, Altın Pusula, Altın Sabre, Bronz Stevie ödüllerinin ardından, şimdi de Uluslararası KSS Mükemmellik Ödülleri’nde Uluslararası-Genel kategorisinde Altın Ödül kazandı.

“Hayata Devam Türkiye” Projesi çerçevesinde, 5 yıl boyunca Türkiye’de 52 il ve 174 ilçe meydanında, vatandaşlara, “Hayata Devam Tırı”nda bulunan 3 boyutlu G Force deprem simülatörüyle 7.4 büyüklüğündeki Marmara Depremi yaşatılarak, konunun önemine vurgu yapıldı, 700 bin öğrenciye eğitimler verildi, toplamda 5 milyon 400 bin kişiye ulaşıldı.