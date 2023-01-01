Alfemo Mobilya kursu

Üreten bir toplum olmak için...





İstihdam garantili kurs ile işsizliği azaltmayı amaçlayan Alfemo Mobilya, İŞKUR Torbalı Şube Müdürlüğü işbirliği ile birlikte döşeme teknikeri yetiştiriyor. Bu konuda özel sektöre büyük görevler düştüğünü söyleyen Alfemo Mobilya Pazarlama Müdürü Süleyman Zoral, “Amacımız üreten bir toplum olmak. 2011-2012 yıllarında İŞKUR Torbalı Şube Müdürlüğü işbirliği ile Mobilya Döşeme Teknikleri kurslarına 39 kursiyer katılmıştır. Kursu başarı ile tamamlayan 30 kursiyerden 27’si tarafımızdan istihdam edilmiştir. Gelen talepler doğrultusunda bu yıl 3. Mobilya Döşeme Teknikerliği Kursunu başlattık” dedi. Kursiyerlerin 18-35 yaş arası ve en az ilkokul mezunu olması isteniyor. Kursiyerlere İŞKUR tarafından günlük 20 lira cep harçlığı veriliyor ve genel sağlık sigortaları yapılıyor. Alfemo ise kursiyerlere servis ve yemek temin ediyor.