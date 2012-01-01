Anadolu Sigorta’dan

‘Bir Usta Bin Usta’





Anadolu Sigorta’nın, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekleri yaşatmaya yönelik başlattığı “Bir Usta Bin Usta” projesi, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu ‘Medya Ve Yeni Medya 2012 Ödülleri’nde en iyi sosyal sorumluluk projesi seçildi. Projede 10 yılın sonunda 50 meslekte toplam 1000 ustanın yetiştirilmesi amaçlanıyor. 2013 yılında proje kapsamında; Kahramanmaraş’ta Ahşap Oyma, Manisa’da Gördes Halıcılığı, Mersin’de Namrun İğne Oyacılığı, Rize’de Sepet Örücülüğü ve Tekirdağ’da Karacakılavuz El Dokumacılığı kursları düzenleniyor.