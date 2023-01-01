Anadolu Vakfı’nın ‘Yazıcı’ ve Kampüsü

Anadolu Vakfı’nın Aksaray’da yaptırdığı; Yazıcı Eğitim ve Öğretim Kampüsü açıldı. Eğitim ve Öğretim Kampüsü’nde; Kız Teknik Meslek Lisesi, Kız Yurdu ve kapalı spor salonu yer alıyor.





Toplam 1.150 öğrenci kapasiteli Necmiye-Mehmet Yazıcı Kız Teknik ve Meslek Lisesi’nde Aksaray ve çevre illerden gelen öğrenciler, yıllarca usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen meslekleri, profesyonellerden alacakları bilgilerle, uygulayarak hayata geçirebilecekler. Anadolu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan açılışta, “Bu kampüs sadece Aksaray’a değil, Orta Anadolu’da bulunan çevre illere de hizmet edecek” dedi.