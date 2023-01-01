ASTOP’tan Erkan Güral’a Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral’a, Ankara Sivil Toplum Kuruluşları Platformu’nun (ASTOP) Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle organize ettiği etkinlikte, Üstün Hizmet ve Başarı Ödülü, Ankara Genç İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Semiz tarafından verildi.

Semiz, Güral’ın, sivil toplum kuruluşlarında üstlendiği görevlerle genç işadamlarına örnek olduğunu belirtti. Güral, Borusan Holding’in Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki 10 farklı Organize Sanayi Bölgesi’nde sosyal sorumluluk amacı ile geliştirdiği “Annemin İşi Benim Geleceğim” adıyla kreş ve gündüz bakımevi inşa edilmesine yönelik projesini TÜGİK olarak destekleyeceklerini söyledi.