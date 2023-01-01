Avea ile çocuklar güvende

Avea, GSMA projesi kapsamında Uluslararası Çocuk Yardım Hatları’nın bilinirliğini artıracak.

Mobil işletmecileri temsil eden en büyük kuruluş olan GSMA ile Uluslararası Çocuk Yardım Hattı (Child Helpline International - CHI), Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin imzalanmasının 25. yıl dönümünde yeni bir işbirliğine imza attı. Bu işbirliği kapsamında Avea, diğer 23 operatörle uluslararası alanda çocuk yardım hatlarının bilinirliğinin artırılması ve desteklenmesi konularında katkıda bulunacak. Projenin Türkiye’deki ortağı Avea, ülkemizde benzer hedeflerle hizmete giren Alo 183 Aile, Kadın, Çocuk ve Engelli Sosyal Dayanışma Hattı’na halihazırda destek veriyor.