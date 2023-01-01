Avea ve FEV işbirliğiyle engelliler iş sahibi oldu

Avea’nın destekçisi olduğu Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV) işbirliğiyle hayata geçirdiği Özümüzle Üretiyoruz Projesi, son bir yılda 153 olmak üzere, 9 yılda toplam 3 bin 402 engelliyi iş sahibi yaptı.

Avea CEO’su Erkan Akdemir, 9 yılda toplam 3 bin 402 engellinin iş sahibi olduğu Proje ile engellilerin kendi kendine yetebilen, sosyal ve ekonomik hayata katılan üreten bireyler haline gelmelerine yardımcı olurken aileleri için de yeni bir gelir kapısı yaratmış olduklarını söyledi. FEV Yönetim Kurulu Başkanı Doç.Dr. Kahraman Emmioğlu, onların fiziksel engellerinin hayata katılımlarına da engel olmaması gerektiğini aktardı.