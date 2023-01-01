Borusan’dan kadın projeleri

"Annemin İşi Benim Geleceğim" projesi





Dünya Kadınlar Günü’nü iş yaşamında fırsat eşitliği sunan projelerle kutluyan Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, 8 Mart’ın anlamına dikkat çekerek şunları söyledi: “Amacımız kadınlarımızın toplum hayatının her alanında eşit haklarla var olmalarını sağlamaktır. Bunun yolu kadınların çalışma ve iş kurma açısından güçlü bir biçimde desteklenmesinden geçmektedir. Borusan olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü sanayide kadın istihdamını artırmayı hedefleyen "Annemin İşi Benim Geleceğim" sosyal sorumluluk projemizle kutluyoruz. Birleşmiş Milletler’in bu projemize dünyaya örnek olarak tanıtıldığı bir platform sağlaması da bu anlamda bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”