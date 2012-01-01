BP Türkiye 100’üncü yılını spora destekle kutladı

BP Türkiye, ülkemizdeki faaliyetlerinin Londra 2012 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nda destek verdiği Türk sporcularla birlikte İstanbul’da düzenlenen gala gecesinde kutladı.





BP Türkiye yönetim ekibi’nin ev sahipliğinde düzenlenen geceye şirket yöneticileri, devlet yetkilileri, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları ve medyadan davetliler katıldı.

BP Türkiye Akaryakıt Ülke Müdürü Richard Harding, “Şartlar elverdiği takdirde en az bir yüzyıl daha Türkiye’deyiz” dedi.