Çevre ve iş sağlığı

Hattat Holding: Gençlere çevre ve iş sağlığı





Hattat Holding bünyesinde yer alan Hema Otomotiv ekibi, ilköğretim ve lise dengi okullara "Çevre Bilinci" ve "iş sağlığı ve Güvenliği" eğitimi vererek daha bilinçli bir nesil yetiştirmek için kolları sıvadı. Hema Otomotiv ve Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri, daha bilinçli ve duyarlı bir gelecek yetiştirmek amacıyla ilk aşamada Trakya bölgesi okullarında projeyi gerçekleştirecek.

Hema TRW Otomotiv Direksiyon Sistemleri A.Ş. firması Çevre Mühendisi Lütfiye Yıldız Taşeli ve Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş. iSG Uzmanı Emre Türker, yapılan eğitimlerin sürekliliğini sağlayacaklarını ve bu bilinci Türkiye genelinde paylaşarak yaygınlaştıracaklarını belirtti.