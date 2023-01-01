Coca-Cola–WWF küresel ortaklığı

Coca-Cola Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent ...





Coca-Cola Şirketi ve Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki küresel ortaklığın kapsamı genişletildi. Ortaklığın yeni çevre hedefleri, 2020 yılına kadar su kaynakları, enerji ve ambalaj kullanımının sürdürülebilir yönetimiyle birlikte, tarımsal girdilerin sürdürülebilir tedariki konularına odaklanıyor.Coca-Cola Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Coca-Cola’da hepimizi ilgilendiren çevre sorunlarıyla ilgilenmek ve gezegenimizin kaynaklarını sorumlu bir şekilde yönetmek için, ortaklarla işbirliği yapmaya gönülden bağlıyız. Gıda ve su kaynaklarına olan küresel talepteki artışın beraberinde getirdiği kaynakları kısıtlı bir dünyada, iş dünyası, toplumlar ve doğanın ortak faydasına hizmet edecek çözümler bulmak zorundayız. WWF ile birlikte çalışmamız, şirketimizin çevre alanındaki performans hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.”