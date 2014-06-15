Damat/Tween’den Darüşşafakalı çocuklara...

Orka Holding, Darüşşafaka Cemiyeti ile Babalar Günü’ne özel yürüttüğü yeni proje kapsamında, anne veya babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz çocukların uluslararası standartlarda eğitim almasına ve aydın bireyler olarak topluma kazandırılmasına destek oluyor.

Damat/Tween mağazalarında başlayan proje kapsamında, yapılan alışverişlerde her fatura için Darüşşafaka’ya 5 TL bağış yapıldı. Damat/Tween’in tüm mağazalarında yapılan uygulamada oluşan kaynak, Babalar Günü’nde (15 Haziran 2014), Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Orka Holding Genel Koordinatörü Osman Arar’ın ev sahipliğindeki kutlamada Darüşşafaka Cemiyeti’ne aktarıldı.