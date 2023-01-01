Darüşşafaka 'Bağış Sertifikaları'

Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda burslu, yatılı, İngilizce eğitim





Bu sene 150. yılını kutlayan eğitimde fırsat eşitliğinin sembolü Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal ve bireysel bağışçıları için Anneler Günü’ne özel “Bağış Sertifikaları” hazırladı. Türkiye’nin 68 ilinden gelen, annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, başarılı ve yetenekli öğrenciler, Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda burslu, yatılı, İngilizce eğitimle; mutlu, huzurlu, özgüven sahibi, geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişiyor.Annesine Anneler Günü hediyesi sunmak isteyenler, Darüşşafaka’nın özel hazırlamış olduğu bağış sertifikalarından edinebilirler.