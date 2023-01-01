Darüşşafaka’dan Konuşmacı Platformu

Leyla Alaton, Cem Kozlu, Bülent Akarcalı, Tarhan Erdem, Güngör Uras, İsmet Berkan, Vahap Munyar, Metin Akpınar, Tayfun Bayazıt, Özgür Bolat, Defne Koz gibi alanında önde gelen isimlerden Darüşşafaka için yepyeni bir sosyal girişim: Konuşmacı Platformu.

Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu üyelerinin ve Darüşşafaka dostu kamuoyu önderlerinin gönüllü olarak bilgi ve birikimlerini, “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonu yararına kuruluşlarla paylaşmasına olanak tanıyan Konuşmacı Platformu kuruldu. Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Zekeriya Yıldırım, herkesi Darüşşafaka’nın misyonuna destek olmaya çağırdı. Detaylı bilgiye www.konusmaciplatformu.com sitesinden ulaşılabiliyor.