Devr-i alem yaptılar

Hilton İstanbul, Conrad İstanbul ve Hilton ParkSA İstanbul otelleri çalışanları Hilton in the Community Foundation’ın bir projesi olan “Dünyanın Çevresinde Bir Gün” etkinliğine katıldı.





Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) yararına yapılan etkinlikten elde edilen gelirle 120’den fazla çocuğa eğitim desteği sağlandı.

Etkinlik, Hilton Worldwide’ın Avrupa’daki vakfı Hilton in the Community Foundation tarafından Avrupa çapında organize ediliyor. 18 ülkedeki 120’den fazla otelin çalışanları, etkinlik gününde sosyal sorumluluk partnerleri ve gönüllülerle birlikte çalışarak; hasta ve yardıma muhtaç çocuklarla, gençlerin eğitim ve istihdamına odaklanan hayır kurumlarına destek olmak için toplamda 40 bin 075 kilometre yol katederek dünyanın etrafını dolaşmayı hedeflediler. Istanbul’daki etkinlikte düzenlenen koşuda toplam 112 km katedilerek bu hedefe katkıda bulunuldu.