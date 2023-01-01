DHL Express çalışanları KAÇUV için...

DHL’in 5 yıldır her Eylül ayında, dünya genelinde hizmet verdiği 220 ülkede düzenlenen “Dünya Gönüllüler Günü” etkinliği kapsamında, DHL Express Türkiye çalışanları bu yıl kanserli çocuklara umut oldu.





DHL Express çalışanlarının hem maddi hem de manevi gönüllülüklerini ortaya koydukları gecede elde edilen gelir, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı KAÇUV’un Aile Evi projesine kaynak oluşturdu. Gecede DHL Express gönüllülerinin KAÇUV’a aktarılan bağışları, Aile Evi’nin iki odasını 1 yıl boyunca, 1 odasını ise 6 ay boyunca finanse edecek.

DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling gecedeki konuşmasında “Yaşadığımız toplumlara karşı her birimiz sorumluyuz. Bu sorumluluk bizi insan yapan en önemli değerlerden biri. Biz DHL Express çalışanları olarak kanserle mücadele eden çocuklarımıza yardım ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.