DHL Global Forwarding çalışanlarından Hobi Sınıfı

Lojistik sektörünün öncü kuruluşlarından DHL, üç yıldır düzenlediği Dünya Gönüllülük Günü kapsamında; tüm çalışanlarına, müşterilerine ve iş birliği içinde olduğu sivil toplum kuruluşlarına sosyal sorumluluk çağrısında bulundu. DHL’nin 475 bin çalışanı tüm yıl boyunca sosyal sorumluluğu gönüllü yaşıyor.

Bu kapsamda DHL Global Forwarding Türkiye bu seneki etkinlikler kapsamında, okul masraflarına destek oldugu Urfa’nın Suruç Köyü’ndeki Büyük Ziyaret İlkokulu’na “Gülen Yüzler” adlı özel bir hobi sınıfı yaptırdı. Müzik aletleri, resim gereçleri, oyuncaklar, satranç takımları, dvd cihazı gibi birçok malzemenin yer alacağı hobi sınıfında, çocuklar sanatla dolu güzel vakit geçirebilecekler.