Doğuş Grubu’ndan eğitimde Şanlıurfa’ya bir katkı daha

Doğuş Grubu, eğitime destek yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Şanlıurfa’da Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yapımını gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valiliği’nin evsahipliğinde gerçekleşen okulun resmi açılış törenine Cumhurbaşkanı Eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Şanlıurfa’nın Valisi İzzettin Küçük, Milletvekili Doç.Dr. Zeynep Karahan Uslu, Belediye Başkanı Celalettin Güvenç, İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit F. Şahenk ile Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan katıldı. Eğitim kompleksi, 32 bin m2 alanda yaklaşık 15 milyon TL’lik kaynakla inşa edildi.