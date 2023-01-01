Doğuş Grubu’ndan kırmızı kumbara

Tasarruf bilincinin artmasının uzun vadede Türkiye ekonomisine





Doğuş Grubu; çocuklara birikim, tasarruf, paylaşım ve çevre bilincini aşılamayı hedeflediği yeni projesi ‘Kırmızı Kumbara’ için kolları sıvadı. Grup, finansal okuryazarlığa yönelik yeni projesini Milli Eğitim Bakanlığı ve Para Durumu ile beraber yürütecek. ‘Kırmızı Kumbara’, çocukları para yönetiminde ailenin paydaşı kılmayı hedefliyor. Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, tasarruf bilincinin artmasının uzun vadede Türkiye ekonomisine katkıda bulunacağını, bu çerçevede bu projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.