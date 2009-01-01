Doğuş Otomotiv Kurumsal Sorumluluk Raporu

Doğuş Otomotiv, sektöründe bir ilk olan Kurumsal Sorumluluk Raporu’nun, bu yıl dördüncüsünü yayınladı.





Doğuş Otomotiv’in ekonomik kalkınma, çalışanlar, müşteriler ve toplumsal katılım etki alanı çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirme isteğinin bir taahhüdü, etik ve hesap verebilir kurumsal yönetim anlayışının bir yansıması olan rapor, uluslararası raporlama standardı olan Global Reporting Initiative (GRI) çerçevesine uygun hazırlandı.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, “Biz Doğuş Otomotiv olarak, sürekli ve sürdürülebilir gelişimin, ancak bir parçası olduğumuz toplumun gelişimiyle paralel sağlanacağının bilincindeyiz” dedi.