Doğuş Otomotiv'in kurumsal sorumluluk platformu

9’uncu Genç Akademi sempozyumu

Doğuş Otomotiv’in desteğiyle gerçekleşen Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Operational Research Kulübü’nün 9’uncu Genç Akademi sempozyumunda, üniversite öğrencileri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimleriyle buluşma fırsatı yakaladı.

Bine yakın öğrenciye bilgilendirici metin ve broşür dağıtıldığı etkinliklerde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Güvenli Trafik pojesi kapsamında yürütülen hız yönetimi ve emniyet kemeri kullanımına yönelik trafik güvenliği kampanyaları üniversite öğrencilerine tanıtıldı.