FC Barcelona Avea ile Şanlıurfa’da…

FC Barcelona Şanlıurfa’ya geldi...





Avea, FC Barcelona işbirliği ile Türkiye’nin futbol yıldızlarını yetiştirmek amacıyla düzenlediği FCBEscola Camp Avea, 2013 yılının ilk dönem kampına katılacak genç yetenekleri, Şanlıurfa’da gerçekleştirdiği seçmelerde belirledi. Yapılan seçmelerde başarılı olan genç yetenekler, 2013 yılı ilk dönem kampında Barçalı yıldızları yetiştiren hocalardan eğitim alacak.

Avea CEO’su Erkan Akdemir: “FC Barcelona’yı Şanlıurfa’ya; Şanlıurfalı, Gaziantepli, Mardinli, Adıyamanlı, Karamanlı, Diyarbakırlı gençlerimizin ayağına getirdik” dedi.