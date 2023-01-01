Filli Boya doğaya saygıda kusur etmiyor

Avrupa’nın en büyük üretim ve teknoloji üssüne sahip





2012 yılında; atık yönetimi, geri kazanım ve geri dönüşüm konularındaki uygulamalarıyla ambalaj atığı ve değerlendirilebilir tehlikeli atıklar olmak üzere 3656 ton atığın geri dönüşümüne katkıda bulunan Filli Boya örnek tesis gösteriliyor. Firma enerji verimliliği uygulamalarını, sürdürülebilirlik faaliyetlerini, çevreye duyarlılığını bir yaşam felsefesi haline getiren Avrupa’nın en büyük üretim ve teknoloji üssüne sahip 3 ana grupta topladığı atıkları, 152.000m2 üzerinde yaklaşık 90.000 m2 kapalı alanda kurulu, yıllık üretim kapasitesi 348 bin ton olan Gebze tesislerinin Atık Depolama ve Geri Dönüşüm Merkezi’nde ayrıştırıyor.