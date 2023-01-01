Fırsat eşitliği

Turkcell'den fırsat eşitliği için...





Ekonomik ve sosyal gelişmede fırsat eşitliği sağlamayı önemli bir öncelik olarak gören Turkcell, aynı vizyonu engelli vatandaşlara yönelik hizmetlerinde de sergiliyor. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler konuyla ilgili açıklamasında "Turkcell ailesi olarak, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi için toplumun her kesiminin fırsat eşitliğine sahip olmasını önemsediklerini" belirterek "Engelli vatandaşlarımızın önündeki pek çok engeli kaldırıyoruz" dedi.