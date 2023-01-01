Görme engelliler üniversiteye

Görme engellileri YGS sınavalarına hazırlayan teknoloji





Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliğiyle görme engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilen Telefon Kütüphanesi, sistemine ÖSYS 2013 kılavuzu ve 8 adet YGS deneme sınavı ekleyerek, 24 Mart’ta gerçekleşecek YGS için kullanıcılarının üniversite sınavına hazırlanmalarına yardımcı oluyor. Sisteme eklenen deneme sınavlarında Türkçe bölümünden 318, Matematik bölümünden 218, Fen Bilimleri bölümünden 147 ve Sosyal Bilimler bölümünden 299 adet soru olmak üzere 1000’e yakın soru yer alıyor.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Lebin Ebru Çokişler, “Görme engelli abonelerimizin üniversiteye hazırlanmasında katkı sağlamaktan çok mutluyuz” diyor.