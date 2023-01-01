GÜBRETAŞ’tan 60. yılında Kocaeli’ne yeni bir okul

Sosyal sorumluluk algısıyla sektörde eğitime verdiği önem ile dikkat çeken GÜBRETAŞ, şirketin 60. yıldönümü anısına İskenderun’da yapılan 960 öğrenci kapasiteli GÜBRETAŞ İlköğretim Okulu’ndan sonra Kocaeli’nin Başiskele ilçesine de yeni bir ilkokul yaptırıyor.





24 derslikten oluşan 720 öğrenci kapasiteli Başiskele GÜBRETAŞ İlkokulu’nun 2013’te tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor. GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kutlu, Türkiye’nin geleceğinin eğitimle şekilleneceğini söyledi.