Güçlü Kadınlar Sakarya Fikir Kampı

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel ve KAGİDER Sakarya’da, “Genç Fikirler Güçlü Kadınlar” adıyla, devamı da gelecek yaratıcı ve yenilikçi bir projeyi hayata geçirdiler.

Başvuru yapan 268 kişi arasından seçilen 110 kişi, Fikir Kampı’nda 2 gün boyunca kendilerine verilen bir soruna yönelik çözüm projeleri ortaya koymak için çalıştılar.

Sonuç mu? Muhteşem! İşte kazanan parlak proje fikirleri:

- Kadın Erkek Eşitliği Alanı: Kadın sürücülere yönelik trafik tacizini en aza indirmek.

- Kadın İstihdamını Arttırma Alanı: Kültürel baskı yüzünden girişimci olamayan kadınlar ile girişimci kadınları bir portalde bir araya getirmek.

- Bilgi Teknolojilerine Erişim Alanı: Kırsal alanda yaşayan ev kadınlarının gezici istasyonlarla bilgisayar ve internet kullanımını arttırmak ve kişiye özel internet üzerinden dekorasyon, tekstil ve moda sektöründe satış yapmak.



Kazanan proje fikri sahiplerine ödüllerini, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam verdi. KAGİDER Başkanı Gülden Türktan da “İnanıyoruz ki geleceğimiz gençlerdir, geleceğimiz fikirlerdir, geleceğimiz şeffaflıktır.” diyerek umutları tazeledi.

Genç Fikirler Güçlü Kadınlar Projesi Fikir Kampları, Sakarya’nın ardından Trabzon’da devam edecek. Proje ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.gencfikirlerguclukadinlar.com adresinden ulaşılabiliyor.

Sosyal medya adresleri ise şöyle:

Facebook: https://www.facebook.com/GencFikirlerGucluKadinlar

Twitter: https://twitter.com/gfgk_Projesi